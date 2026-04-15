スノーボード男子ハーフパイプで、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で行われたイベントに出席し、今後の夢を語った。骨盤骨折を含む大けがを負いながら奇跡の出場を果たしたミラノ・コルティナ五輪から２カ月が経過した。４年後の２０３０年フランス・アルプス五輪出場も視野に入れているが、幼少期からアスリートとして競技に人生をささげてきただけに、新たな人生の選択肢も考えてい