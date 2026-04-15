アメリカの大手航空会社ユナイテッド航空のCEOがアメリカン航空との合併の可能性をトランプ大統領に示唆したと報じられました。ロイター通信などは13日、アメリカの大手航空会社ユナイテッド航空のCEOが今年2月にトランプ大統領に対し、アメリカン航空との合併の可能性を示唆したと伝えました。ユナイテッド航空とアメリカン航空をあわせると、アメリカ市場の3分の1以上を占め、合併すれば世界最大の航空会社が誕生します。航空会