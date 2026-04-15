日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」３時間スペシャルが１４日、放送され、再現ＶＴＲに出演した元五輪選手の熱演に、妻夫木聡も驚いた。今回は炊飯ジャーやレンジの使い方を間違えると危険なエピソードを特集。ミラノ・コルティナ冬季五輪の解説で一躍話題を集めた元フィギュアスケーターの高橋成美さんが再現ＶＴＲに「奥様」役で登場した。炊飯器でビーフシチューをオリジナルレシピで作ろうとし、フタを開けた瞬間、煮