「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースが連勝で貯金を９とし、２桁の大台に迫った。先発の山本由伸投手が８回途中１失点、１０４球の熱投で勝機を呼び込んだ。試合後にはグラブを変えてゲームに臨んでいたことを明かした。今季は開幕から黒のグラブを使っていた山本。この日は昨年のワールドシリーズでも使用していた青のグラブに戻し「グラブも投げるのに重要で。しっくりくるなと感じたので。ちょ