【第28話】 4月15日公開 第28話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は4月15日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第28話を竹コミ！で無料公開した。 第28話では、次なる試練への対策を相談していたリリーオンたちのもとに、試練終了の知らせが届く。リリーオンはついに上級娼婦と呼ばれる「次女」の階級へ昇進することになるが̵