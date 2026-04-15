4月14日（現地時間13日）。2025－26レギュラーシーズンの全日程を終えたNBAは、今シーズンにNBAのソーシャルメディア、デジタルプラットフォームで最も視聴されたトップ10選手を発表した。 NBA歴代最長の23シーズン目をプレーしたレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）は、60試合の出場に終わったとはいえ、NBAのソーシャルメディア、デジ