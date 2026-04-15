タムロンが大幅続伸。野村証券は１４日、同社株のレーティングを３段階で真ん中の「ニュートラル」から最上位の「バイ」に引き上げた。目標株価は１１５０円から１４００円に見直した。カメラ市場は足もとで、成長の牽引役が若年層やライトユーザーへ変化。スマートフォンやＳＮＳの普及が潜在的な写真人口の増加に寄与している可能性もある。同社の交換用レンズは軽量、コンパクトで手に取りやす