トランザクションが反発している。１４日の取引終了後に２６年８月期の連結業績予想について、売上高を２９５億円から３００億円（前期比９．３％増）へ、営業利益を６１億円から６３億円（同１０．４％増）へ、純利益を４１億２０００万円から４２億８８００万円（同５．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円から３１円へ引き上げたことが好感されている。 上期において、中期経営計画の重点戦略として