ジーデップ・アドバンスが反落している。１４日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について、営業利益を９億３４００万円から１０億円（前期比１９．１％増）へ、純利益を６億１７００万円から６億５４００万円（同２２．０％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２９円から３６円へ引き上げたが、目先の材料出尽くし感から売り優勢となっているようだ。 販売構成の変化があり、売上高は７３億８００