積み木で遊ぶ赤ちゃん（⇒次へ）【画像を見る】「人生で初めて“毛”を認識した瞬間」真剣に確認作業をする赤ちゃん赤ちゃんは、毎日が発見の連続です。大人なら見過ごしてしまうようなことも、真剣に向き合いじっくり確かめようとします。そんな“初めての気づき”の瞬間を見せてくれたのは、10ヶ月のゆなちゃん。Instagramに投稿された、「髪の毛以外の毛に気づいた瞬間」の動画が9.5万いいねを集め話題になっています。お父さん