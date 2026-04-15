株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）の交換レンズ「M 50mm f/1.5 Z21 マットブラック」を4月15日（水）に発売した。直販価格は17万8,200円。 フランスの銘玉「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」を、現代の光学技術と新素材で再構築したしたというライカMマウント用レンズ。鏡筒に光の反射を抑えた艶消し仕上げの「マットブラック」を採用し、高級感と落ち着いた佇まいを両立させたとしている。「ピアノブラ