昨年まで福岡ソフトバンクホークスに所属した元侍ジャパン投手が、韓国で無気力な敗戦を喫した。今季からKBOリーグのSSGランダースでプレーする武田翔太のことだ。【写真】SSGランダースの美人チア、思わず目が行く圧巻ボリューム炸裂！SSGは4月14日、本拠地・仁川（インチョン）SSGランダースフィールドで行われた斗山（トゥサン）ベアーズ戦で3-11の大敗を喫した。韓国メディア『OSEN』は「本当にどうすればいいんですか、日本代