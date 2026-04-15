【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRST、MAZZEL出演の『平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納 Special Live』の疑似ライブ配信に向けたトレーラー映像が公開となった。 ■歴史的な舞台で行われた奉納ライブが疑似ライブ配信形式で配信へ 本公演は、3月20日・21日に京都の平安神宮にて、御鎮座130年を記念した特別な奉納ライブとして開催。公演直後、会場のビジョンで配信が発表されると大きな歓声が上が