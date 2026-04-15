きょくとう [東証Ｓ] が4月15日後場(14:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比47.8％減の9500万円に落ち込んだが、27年2月期は前期比89.5％増の1億8000万円にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常損益は1億7100万円の赤字(前年同期は1億7600万円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の-18.7％→-19.8％に悪化した。 株探ニュース