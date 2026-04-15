15日14時現在の日経平均株価は前日比521.90円（0.90％）高の5万8399.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1051、値下がりは477、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を252.22円押し上げている。次いでＳＢＧ が181.02円、東エレク が42.24円、ベイカレント が23.47円、太陽誘電 が19.24円と続く。 マイナス寄与度は38.