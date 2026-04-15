オートレースの「第40期選手候補生入所式」が15日、茨城県下妻市のオートレース選手養成所で行われ、40期19人（男15、女4）の候補生がお披露目となった。阿部真生騎候補生オートレース転身の報を聞き、かつて祖父・光雄さんと「川口四天王」としてしのぎを削り、今も現役の篠崎実（77）がエールを贈った。「光雄さんはレーサーとしてダントツで人間的にも素晴らしかった。典史君も世界レベルのレーサーだった。だから、真生