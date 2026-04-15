俳優の妻夫木聡（45）が15日、都内でCMキャラクターを務める「サッポロ生ビール黒ラベル」のイベントに出席した。長年同製品のCMに出演する妻夫木。「僕自身一番好きなのは、父と飲む生ビール。家族で飲むお酒って、この上ない幸せがありますよね」とニッコリ。「今も一番好きな時間です」としみじみ話した。マスコミ向けのフォトセッションでは晴天の下、注ぎたてのビールを何度も口にした妻夫木。「何度飲んでも一口目のよ