外国人カップルを日本に招き、挙式と観光をセットで楽しんでもらう「インバウンド婚」の人気が高まっている。新婚旅行を兼ねて長期滞在するカップルが多く、宿泊や飲食、買い物など、招待客分も含め幅広い消費につながる。人口減少で国内の婚礼市場が縮小する中、関連業界が力を入れている。（喜多河孝康）桜が咲き誇る大阪城西の丸庭園内の「大阪迎賓館」（大阪市中央区）で今月３日、米国から訪れたカップルが結婚式を挙げた