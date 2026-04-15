世界的に有名なオートバイレーサーで07年10月に川崎市内の一般道で交通事故死した阿部典史さん（享年32）の子息で、同じくオートバイレーサーだった真生騎（まいき、22）候補生がオートレーサーへの転向を目指し、すでにオートレース選手養成所に入所したことが分かった。約9カ月間の訓練を経て、デビューは来年1月に予定されている。15日、茨城県下妻市のオートレース選手養成所で行われた「第40期選手候補生入所式」に真生騎