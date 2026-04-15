演歌歌手の藤あや子（64）が14日、ブログを更新。夫からもらった“小粋なプレゼント”を公開し、注目を集めている。【映像】夫婦で乾杯ショットや夫からの“小粋なプレゼント”2017年4月9日に更新したブログで再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、2026年3月30日のブログでは「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々