タレント東野幸治（58）が15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。この日休みの南海キャンディーズ山里亮太に代わってMCを務めた。オープニングでフリーアナ武田真一が「今日は山ちゃんがお休みで、東野幸治さんに来ていただきました」と紹介。東野は「申し訳ございません」とあいさつし、「一応山ちゃん専用の赤ペンがあって。これを持って今日は頑張りたいと思います」と赤いボールペンを披露した。冒頭では