クリニックフォアグループは4月15日、「生理不順に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年3月27日〜3月30日、18歳〜49歳の女性628名を対象にインターネットで行われた。○約7割が「3年以上」生理不順に悩み続けている実態生理不順の悩みを持つ女性628名に、生理不順に悩み始めた時期を調査したところ、約半数が「3年以上前」から悩んでいることが判明した。そのうち「10年以上前」と回答した人も約20%にのぼり、多くの女