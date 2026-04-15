お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が１５日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、自身が顔面骨折の重傷を負った場所がグーグルマップに登録されたと明かした。塙は昨年２月、バカリズムが脚本を務める日本テレビ系のドラマ「ホットスポット」のロケ地である山梨・富士吉田で?聖地巡礼?をしていた最中、夜道で転んで側溝に転落し顔面を骨折した。塙が足を施術してもらっている医者が先日、山梨に行ったとい