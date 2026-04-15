ドジャースの山本由伸投手（２７）は１４日（日本時間１５日）に本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、７回２／３を投げ、１被弾を含む４安打１失点、７三振１四球で勝敗は付かなかった。打者２８人に１０４球で、最速９６・９マイル（約１５６キロ）をマーク。防御率２・１０だった。チームは２―１で競り勝ち、２連勝。初回先頭リンドアに２ボールからの３球目、ど真ん中の９６・３マイル（約１５５キロ）のフォーシーム