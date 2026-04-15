東海テレビで１４日に放送された「ＤＲＡＧＯＮＳＢＡＳＥＢＡＬＬＬ！ＶＥ２０２６中日―広島」（１９時から１２０分間）の平均世帯視聴率が９・１％（平均個人視聴率は５・３％）だったことが１５日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合、中日は初回無死満塁から４番・ボスラーの犠飛、ルーキー・花田の適時二塁打、サノーの右翼フェンス直撃の２点適時打で４点を先制。６回にも花田、高橋