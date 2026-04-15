「姉の話は真っ赤な嘘だ」――。戸田恵梨香が、細木数子さんの“裏の顔”が暴かれていく物語について語った。強烈な人物を演じる中で、「今回自信がありません」と率直な思いも明かした。戸田恵梨香○戸田恵梨香「今回自信がありません」Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日独占配信スタート)で描かれるのは、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細