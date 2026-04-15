【モデルプレス＝2026/04/15】タレントの辻希美が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこしながら弁当のおかずを作る様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「ヨッシーの卵の再現度が高い」0歳次女抱っこしながらお弁当作り◆辻希美、夢空ちゃん抱っこしながら作ったおかず公開辻は「うずらであるもの作ってみたくて 茹でてやってみる」とつづり、夢空ちゃんを抱っこ紐で抱えながら