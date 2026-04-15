【モデルプレス＝2026/04/15】女優の吉岡里帆が4月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの“どんぎつね”姿を披露し、話題となっている。【写真】33歳美人女優「破壊力すごい」ノースリ姿の“大人のどんぎつね”◆吉岡里帆、ノースリーブのどんぎつねオフショット披露吉岡は「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり、日清の「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”姿のオフショットを投稿。狐の耳と尻尾をつけ