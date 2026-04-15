【モデルプレス＝2026/04/15】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が4月12日、自身のInstagramを更新。母で歌手の工藤静香との2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】キムタクの23歳次女「そっくり」56歳母との密着2ショット◆Koki,、母・工藤静香との仲良し2ショット公開Koki,は「世界一のお母さん、お誕生日おめでとう」（※日本語翻訳）とつづり、工藤との2ショットや工藤が愛犬と戯れる写真など複数枚を