本格的な春が到来。服装を春らしくシフトしたいけれど、なにを着ればいいかわからない……。おしゃれ迷子のミドル世代は、ショップスタッフのコーデを真似するといいかも。今回は、【グローバルワーク】のスタッフさんに、こなれ感のある春コーデ術を学びます。小技をきかせた最旬デニムコーデや、肩の力を抜いた大人に似合うキレイめカジュアルなどが登場。 スタッフのテクニックが光る最旬デニム