なでしこジャパンとアメリカ代表の第2戦が行われたなでしこジャパン（日本女子代表）は、現地時間4月14日に米国遠征の2戦目でアメリカ女子代表と対戦し、1-0で勝利した。この試合のスタンドには、過去最多となる驚きの光景が広がっていた。試合は前半27分、日本が中盤でのパスカットからショートカウンターを発動。MF長野風花からの縦パスを受けたFW土方麻椰が、フリーになった右サイドの浜野に展開した。ペナルティーエリア内