お笑いコンビNON STYLEの石田明が14日、長女からの手紙を公開した。「とうちゃんへ」と書き出し、「大すき」と結ばれており、感動の波が広がっている。 【写真】娘からの置き手紙に「泣いちゃう」 石田はインスタグラムに「長女からの置き手紙。泣いちゃう」と投稿した。手紙には「とうちゃんへいつもおしごとがんばってるしおおさかでもがんばっているからやすみの日はすこしきゅうけいして、いっぱいあそぼうね」と