連続試合出塁を「48」に伸ばした大谷翔平（31=ドジャース）のデータを見て、意外なものがある。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」日本時間15日現在、チームは17試合を消化した時点で盗塁が「ゼロ」なのだ。打率は.254といまひとつも、今年は四球をしっかりと選んでいて出塁率.402はリーグ8位。1番打者としてチャンスメークしながら、走る気配すらない。2024年には59盗塁をマークしたように足は速い