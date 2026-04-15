記事ポイント全国食肉事業協同組合連合会が国産食肉の流れを学べる食育動画を公開3分40秒のパラパラ漫画動画が小学生低学年から理解しやすい内容で学習に活用可能お肉の食育サイト「おにくらぶ」でも視聴でき、授業や食育イベントでも使える 全国食肉事業協同組合連合会が、国産食肉と食料の未来を考える食育動画「お肉ってどこから来てるの？」を公開しています。パラパラ漫画で仕上げた3分40秒の動画は、お肉が食卓に届くま