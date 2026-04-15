記事ポイントHOTEL R9 The Yard 花園インターは花園ICから車で約3分、ふかや花園駅から徒歩約5分で車でも電車でも使いやすい新拠点です。HOTEL R9 The Yard 花園インターはアウトレットや長瀞観光、周辺工業団地へのアクセスに便利で出張にもレジャーにも役立ちます。HOTEL R9 The Yardシリーズは独立客室ならではの静かさと快適さに加え、有事にはレスキューホテルとして地域防災にも貢献します。 デベロップは、埼玉県深谷