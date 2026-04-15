俳優の妻夫木聡が１５日、都内で行われたサッポロビール「ＴＨＥＰＥＲＦＥＣＴ黒ラベルＷＡＧＯＮ―ＬＩＶＥＤＲＡＦＴ―」のオープニングイベントに出席した。自分らしくいるために大切にしていることとして「自分の心の声を聞くこと」を挙げた。同社の「大人エレベーター」シリーズで長くＣＭキャラクターを務める妻夫木。新社会人に向けて「世の中、頑張ってない人はいないと思う。ついつい弱い自分にふたをして頑