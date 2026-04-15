俳優の妻夫木聡が１５日、都内で行われたサッポロビール「ＴＨＥＰＥＲＦＥＣＴ黒ラベルＷＡＧＯＮ―ＬＩＶＥＤＲＡＦＴ―」のオープニングイベントに出席した。同社の「大人エレベーター」シリーズで長くＣＭキャラクターを務める妻夫木。今まで最高だった生ビールの１口目を聞かれ「毎日のように、今日の一杯が最高だと思って飲んでるので難しい」としながらも、「作品を終えて、みんなと一緒に思いを分かち合いなが