記事ポイントルシアンがピップの磁石を内蔵したLUXEラインを4月21日から発売します。肩や腰のコリをケアしながら、日中も就寝時も使いやすい上品なインナーがそろいます。レディースに加えてメンズのボクサーブリーフも登場し、毎日のセルフケアを続けやすくします。 ルシアンは、ピップエレキバンとのコラボレーションによる磁気インナーシリーズ「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」を2026年4月21日から発売します。