昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新ショットを披露した。１５日に自身のインスタグラムを更新した紀平。「ＡｗｏｎｄｅｒｆｕｌｗｅｅｋｅｎｄＨａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙＴｒａｃｙ（素晴らしい週末お誕生日おめでとう、トレイシー）」とつづり、アイスダンスの競技仲間と３人で仲睦まじく肩を寄せ合っているショットを披露した。この投稿には「皆さん美しいで