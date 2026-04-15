記事ポイントイクタが寄木調デザインと挽板の質感を両立した新フローリングを発売ビンテージフロアーラスティック パーケットが広い空間にもなじむ上質な床面を演出チーク、ウォールナット、ナラの3種から住まいに合わせて選べる イクタが、新製品「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」を発売しています。ビンテージ感のある寄木調デザインが、現代の住まいに取り入れやすいフロー