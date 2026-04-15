俳優の妻夫木聡（45）が15日、都内で行われた『THE PERFECT黒ラベルWAGON -LIVE DRAFT-』オープニングイベントに登場。妻夫木が思う“最高の一杯”は父と飲む生ビールだと笑顔で明かした。【写真】グビグビ…美味しそうにビールを飲む妻夫木聡『THE PERFECT黒ラベルWAGON -LIVE DRAFT-』は、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント。東京を皮切りに全国13か所できょう15日より順次開催する。サッポロ生ビール黒ラベ