俳優の妻夫木聡（45）が15日、都内で行われた「THE PERFECT黒ラベルWAGON -LIVE DRAFT-」オープニングイベントに登場。4月からの新社会人に「弱い自分をさらけ出すということも忘れないで」とエールを贈った。【写真】グビグビ…美味しそうにビールを飲む妻夫木聡サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズに出演している妻夫木。この春、新社会人として歩み始めた人へ“大人”として「自分らしくいるために大