お笑いコンビ「バナナマン」設楽統（52）が15日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）に生出演。あす16日の番組を欠席すると報告した。番組冒頭に同局の生野陽子アナが「水曜日と木曜日を担当いたします」とあいさつすると、設楽は「明日木曜日なんですけど、僕いないので。すみません」と反応。水曜隔週レギュラーの陣内智則が「なんでですか？」と聞くと「人間ドックに行くので」と答えた。設楽は先月19