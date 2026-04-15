連日紛糾している自民党の司法制度調査会。焦点は、冤罪などで確定した裁判をやり直す「再審制度」の見直しだ。自民党の稲田朋美氏は「抗告を禁止する条文を入れてくれというのが私たちの主張」と訴え、マスコミが退出する直前に「どうしてやってくれないの！本気じゃないんですか！」と激しく詰め寄った。 【画像】稲田氏がマスコミ退出する前にブチギレ抗議する様子（実際の映像）現在、地裁が再審開始を決定しても、検