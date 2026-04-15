俳優妻夫木聡（45）が15日、都内で、サッポロ生ビール黒ラベルを体験できる「THE PERFECT黒ラベルWAGON−LIVE DRAFT−」のオープニングイベントに出席した。生ビールのおいしさを最高に感じる瞬間を聞かれ、妻夫木は「毎日、今日の1杯が最高だと思って飲んでいる」と笑いつつ「やはり、1つの作品を終えて、スタッフやみんなと思いを分かち合いながら飲む1杯目の一口が最高。いいことも悪いこともひっくるめて、おつかれさまと