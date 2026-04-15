逗子海岸映画祭実行委員会は、2026年のゴールデンウィークに「第15回逗子海岸映画祭」を開催することを発表した。本映画祭は、「Play with the Earth」をテーマに、世界を旅する「CINEMA CARAVAN」が神奈川県・逗子海岸に創り出す特別な空間。4月24日（金）から5月6日（水・祝）までの13日間にわたり開催され、国内外の映画上映をはじめ、ライブ、トークショー、フード、バザール、ワークショップなど、多彩なカルチャーを楽しむこ