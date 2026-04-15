大谷が48試合連続出塁となった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月14日、本拠地でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−1で迎えた8回一死二塁の場面で申告敬遠によって出塁し、48試合連続出塁となった。1900年以降では球団歴代単独4位で、ロサンゼルス移転後では単独2位となる記録だ。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェック大谷が二塁へ向かい、二死二塁でカイル・タッカーの適時打