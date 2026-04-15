◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―日産自動車（１５日・ジャイアンツ球場）巨人の育成外国人、クリスチャン・フェリス外野手（２３）が今季の３軍戦自身１号３ランを放った。「５番・左翼」でスタメン出場。１―２の３回１死一、二塁で打席に立つと、相手右腕の初球を豪快に振り抜いた。打った瞬間一発と分かる打球は、右翼後方のブルペンを大きく越えて着弾。客席からは「エグっ！」という声もあった。ドミニカ共和国出身のフ