◆米大リーグタイガース２―１ロイヤルズ（１４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）タイガースのＫ・ジャンセン投手（３８）が、本拠のロイヤルズ戦の９回を抑えて今季３セーブ目をマーク。通算４７９セーブとなって、Ｌ・スミスを抜いて歴代単独３位に浮上した。チームが８回に逆転し１点リードで迎えた９回。ジャンセンは先頭打者に安打を許し盗塁と内野ゴロで１死三塁のピンチを迎えた。ここで投じたのがスライ