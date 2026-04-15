◆米大リーグドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投。今季初の連勝はならなかったが、同最多１０４球の力投でチームの２連勝に貢献した。７回を投げ終えた時点で球数９４球だったが、１―１の８回も続投。２死から９番ベンジ、リ